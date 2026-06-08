Sodano sindaco di Agrigento, Gullotta a Bronte: Controcorrente di La Vardera fa doppietta

Una vittoria schiacciante sia per Michele Sodano ad Agrigento che per Giuseppe Gullotta nel centro etneo: due città dove il centrodestra ha sempre avuto il sopravvento e che si ritroveranno con due sindaci di Controcorrente.

E proprio nella città dei templi, dopo che Sodano aveva ottenuto oltre il 39% al primo turno, gli elettori hanno premiato ancora una volta il candidato proposto da Controcorrente e poi sostenuto da tutto il campo largo, con una percentuale bulgara.

“Oggi è un nuovo giorno per Agrigento – dice il nuovo sindaco Michele Sodano – ricominciamo finalmente a sognare e ad essere orgogliosi. Questo traguardo non è solo mio ma è quello di una comunità che sin da subito ci ha sostenuto. Siamo partiti da soli come Controcorrente, poi assieme al campo largo abbiamo raggiunto la vittoria. Ora come prima cosa farò un giro per tutti i quartieri, ci sono tante, troppe cose da fare”.

La vittoria è arrivata anche a Bronte, dove l’avvocato Giuseppe Gullotta – proprio come Davide contro Golia – ha battuto al ballottaggio il deputato nazionale di Forza Italia, Giuseppe Castiglione.

“Non potevo ricevere – dice il deputato regionale Ismaele La Vardera – regalo migliore per il mio compleanno. Abbiamo dimostrato che i cittadini hanno voglia di cambiamento e quando vogliono sanno scegliere bene. Ora iniziamo la nostra azione di governo in due città strategiche. Da oggi parte la nostra storia, da qui parte la liberazione della Sicilia. È un chiaro avviso di sfratto al governo Schifani, ad Agrigento un modello di governo da esportare anche per le prossime regionali. Siamo felici di poter essere la locomotiva di un campo alternativo all’attuale governo che dimostra di poter vincere e amministrare per davvero. Onore anche al terzo candidato sindaco, Serafino Arena, che ad Ispica ha fatto un grande lavoro ma purtroppo non ce l’ha fatta”.