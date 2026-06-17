Treno travolge un furgone: 27 passeggeri evacuati, una ferita grave in elisoccorso

Un treno regionale sulla linea Caltanissetta-Catania si è scontrato con un furgone che trasportava una cisterna su un carrello, nei pressi della stazione di Imera. Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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L’impatto ha coinvolto 27 passeggeri a bordo del convoglio. Gli altri viaggiatori hanno riportato ferite lievi e sono stati fatti scendere dal treno per ricevere le prime cure mediche direttamente sul posto.

L’incidente si è verificato al chilometro 132+144 della linea ferroviaria. Stando a una prima ricostruzione, il furgone avrebbe attraversato il passaggio a livello proprio mentre il treno era in arrivo, senza fermarsi.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, i carabinieri, il personale del 118 e i tecnici delle Ferrovie. Le operazioni di soccorso si sono svolte in parallelo ai rilievi investigativi.

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica sono ancora in corso. Le autorità dovranno chiarire le circostanze precise in cui il furgone si è trovato sui binari nel momento del transito del treno regionale.