Vicari, demolizione abusiva con amianto: denunciato uomo dai Carabinieri

Un uomo di 68 anni, residente a Vicari e senza precedenti penali, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese dai Carabinieri della locale Stazione. L’accusa contestata riguarda la gestione irregolare di rifiuti pericolosi, emersa nel corso di un’attività di controllo ambientale rientrante nei consueti presidi del territorio effettuati dall’Arma nei centri della provincia.

Una chiamata al 112 fa scattare i controlli

Tutto ha avuto origine da una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza, che riferiva di possibili anomalie in alcuni lavori edili in corso presso un’abitazione nel cuore del paese. Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni residenti, i militari hanno potuto avviare senza indugio i necessari accertamenti sulla regolarità del cantiere.

Amianto rimosso senza permessi né precauzioni

Recatisi sul luogo affiancati da tecnici del Comune, i Carabinieri hanno constatato come una struttura posta sul terrazzo dell’edificio fosse stata abbattuta senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Nel corso dello smantellamento erano inoltre stati asportati alcuni elementi e lastre riconducibili a materiale contenente amianto, sostanza altamente nociva per la salute che richiede procedure di smaltimento rigorosamente regolamentate. Anche in questo caso, l’operazione era avvenuta al di fuori di qualsiasi iter autorizzativo e in spregio alle normative di settore in materia di sicurezza.

Cantiere sotto sequestro, ora la bonifica

Per bloccare il proseguimento dell’attività irregolare, l’intera area del cantiere è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento consentirà l’avvio delle operazioni di bonifica, che dovranno essere affidate a ditte autorizzate e specializzate nel trattamento di materiali pericolosi. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, è stato scongiurato ogni possibile rischio per la salute degli abitanti della zona.