Dramma a Villafrati, cede un balcone in una palazzina: operaio precipita da sei metri e muore

È morto in ospedale Giovanni Patricola, il fabbro di 39 anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un balcone a Villafrati, nel Palermitano. L’incidente sul lavoro era avvenuto in via Alcide De Gasperi, dove in una palazzina a due piani erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

L’operaio era stato travolto da mattoni e cemento ed era precipitato da un’altezza di circa sei metri. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che avevano subito capito la gravità della situazione. Il 39enne era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

Al pronto soccorso i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma le ferite alla testa provocate dal crollo erano troppo gravi. Dopo i primi interventi, Patricola è andato in arresto cardiaco e non ce l’ha fatta.

Ora si cerca di capire cosa abbia provocato il cedimento del balcone. Le indagini sono condotte dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.