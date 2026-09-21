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Palermo, scooter in fuga dai carabinieri travolge una donna davanti alla figlia

di Redazione Web
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Palermo – Momenti di paura in via Crispi, dove una donna di origini marocchine è stata investita da uno scooter lanciato in una fuga contromano. È accaduto in serata, nel tratto vicino al cantiere della metropolitana, mentre la donna camminava con la figlia sulla corsia pedonale.

Sul mezzo c’erano due giovani senza casco, che cercavano di sfuggire a due auto dei carabinieri. Anche le “gazzelle” procedevano controsenso, con sirene e lampeggianti accesi, verso l’ingresso principale del porto.

L’impatto è stato violento: la donna è stata presa in pieno ed è caduta a terra. Uno dei due ragazzi è stato fermato dai militari, mentre il complice ha proseguito la corsa a bordo del motorino, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla ferita, in quel momento sul punto di svenire. Intorno si è radunato un gruppo di curiosi, tra cui diverse guide turistiche presenti in zona per l’arrivo dei crocieristi.

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