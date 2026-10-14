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Moto contro una mucca in mezzo alla strada: ragazzo ferito a Boccadifalco

di Redazione
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Un motociclista è finito in ospedale dopo lo scontro con una mucca che stazionava sulla carreggiata della strada provinciale 57 San Martino delle Scale, a Boccadifalco, nel tratto tra Palermo e Monreale. L’incidente è avvenuto ieri sera.

Il giovane alla guida ha riportato, secondo le prime informazioni, alcune fratture agli arti superiori. Stando a quanto trapela, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’impatto con il bovino e la fuga dell’animale

Lo schianto c’è stato quando la moto ha urtato la mucca, ferma sull’asfalto lungo la provinciale. Subito dopo il colpo il bovino si è allontanato.

I carabinieri sul posto

Sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’incidente.

Il ferimento riporta l’attenzione sul rischio rappresentato dagli animali che finiscono sulla sede stradale, un pericolo concreto per chi viaggia, soprattutto in sella a un mezzo a due ruote e nelle ore serali.

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