Dramma a Palermo, donna cade dal balcone e finisce su pensilina della metropolitana

Ritardi e treni fermi in stazione a Palermo, nell’area di Notarbartolo e Giachery, dopo la caduta di una ragazza dal secondo piano di una residenza per studenti. La giovane è finita sulla pensilina della stazione ed è sopravvissuta: soccorsa da vigili del fuoco e 118, è stata portata in ospedale.

Le cause di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dopo le prime cure, la ragazza è stata trasferita in ospedale.

Treni in graduale ripresa, ma restano i disagi

Per consentire i soccorsi, la stazione Notarbartolo è rimasta chiusa. Al momento la circolazione ferroviaria sta ripartendo, ma lentamente: restano ritardi e alcuni convogli sono ancora fermi in stazione.

La notizia è in aggiornamento: nuovi dettagli saranno pubblicati appena disponibili.