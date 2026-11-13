Tentato omicidio, uomo cerca di uccidere il padre accoltellandolo, poi vaga per il paese

Camminava per le vie di Salemi con i vestiti sporchi di sangue, poco dopo aver aggredito il padre con un coltello: un 32enne di origini belghe è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per tentato omicidio.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che lo hanno notato in evidente stato di agitazione e hanno chiamato il 112. Due pattuglie dell’Arma lo hanno rintracciato in Piazza Libertà e, una volta identificato, l’uomo ha ammesso di aver colpito poco prima il padre, un 67enne di origini irlandesi, senza però fornire spiegazioni sul movente. I militari si sono quindi recati nell’abitazione dell’anziano, che però era già stato trasportato all’ospedale di Marsala, dove è rimasto ricoverato in prognosi riservata.

La perquisizione nel domicilio del 32enne ha portato al ritrovamento di un coltello a serramanico, sporco di sangue, sequestrato dai Carabinieri perché ritenuto l’arma usata nell’aggressione. Al termine dell’udienza di convalida, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere: è stato trasferito nella casa circondariale di Trapani.

Il passato dell’uomo e la perizia psichiatrica

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono proseguite anche attraverso canali di cooperazione internazionale. Gli approfondimenti hanno fatto emergere che l’uomo, in passato, aveva già avuto problematiche in diversi Paesi, tali da richiedere l’intervento delle autorità locali.

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Alla luce delle condizioni mostrate al momento dell’arresto, la Procura ha disposto anche una perizia psichiatrico-forense. La consulenza ha accertato un grave disturbo psicotico, con ideazione delirante persecutoria e fenomeni di falsa identificazione della figura paterna: una condizione che, secondo il consulente, escluderebbe la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. È stata inoltre riscontrata una persistente pericolosità sociale, con la necessità di un trattamento specialistico in ambiente protetto.

Sulla base di questi elementi, la Procura ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere e l’applicazione, senza soluzione di continuità, di una misura di sicurezza provvisoria in una REMS. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta.

Non essendo al momento disponibile un posto nelle REMS territorialmente competenti, l’uomo è stato temporaneamente collocato in una struttura sanitaria idonea, in attesa del trasferimento che la Procura ha già sollecitato presso tutte le amministrazioni competenti. Resta da capire come evolverà la vicenda giudiziaria: nel rispetto della presunzione di innocenza, eventuali responsabilità penali potranno essere stabilite solo con una sentenza definitiva.