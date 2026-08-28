Alcamo, follia in strada: uomo massacrato di botte con un bastone, un arresto let tentato omicidio

Aaggressione a colpi di bastone per strada: scatta un arresto per tentato omicidio**

I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per un’aggressione avvenuta in una strada della cittadina in provincia di Trapani. Dalle prime indagini è emerso che il tentato omicidio sarebbe scaturito al culmine di un diverbio tra due persone, probabilmente legato a dissidi di natura privata.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri, in particolare l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Dai filmati emergerebbero diversi colpi di bastone inferti alla vittima, poi trasportata in ospedale. Al termine dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.