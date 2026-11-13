Documenti falsi e porto abusivo di armi: arresto nel palermitano

Documenti d’identità contraffatti nascosti in auto, un coltellino lungo quasi diciassette centimetri e un’identità raccontata ai Carabinieri che non ha retto alla prova dei fatti. È finita con le manette ai polsi la mattinata di un 46enne originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine, fermato a Castelbuono, nel cuore delle Madonie.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di possesso e fabbricazione di documenti falsi e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale. A suo carico anche una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, scattata dopo il ritrovamento di un coltellino.

Tutto nasce da un servizio di controllo del territorio organizzato dai Carabinieri della Stazione di Castelbuono, nell’ambito delle attività coordinate dal Comando della Compagnia di Cefalù per contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che da tempo preoccupa diversi comuni madoniti. L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal procuratore Antonio Vittorio Cavallo, era partita dopo alcune segnalazioni giunte alla Centrale Operativa su possibili raggiri ai danni di persone anziane nel paese.

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Durante i controlli, i militari hanno fermato un’auto con due persone a bordo: il 46enne e un giovane che, dagli accertamenti successivi, è risultato del tutto estraneo alla vicenda. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha tentato di ingannare i Carabinieri fornendo generalità false e mostrando carte d’identità apparentemente regolari ma in realtà contraffatte. Gli approfondimenti dei militari hanno però permesso di risalire alla sua vera identità.

La perquisizione personale, estesa poi al veicolo, ha portato al ritrovamento di un coltellino lungo complessivamente 16,5 centimetri, una misura che rientra tra gli oggetti di genere vietato: l’elemento che ha fatto scattare, appunto, anche la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto, per il 46enne, l’obbligo di dimora nel comune di residenza.