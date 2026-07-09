Tentato omicidio nel Palermitano, uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco

Colpi di arma da fuoco esplosi contro un venditore ambulante nella tarda serata di ieri, a Partinico. Vittima S. S,, 50 anni, conosciuto in città per la sua attività di vendita di stigghiola sulla circonvallazione, nei pressi dell’Eurospin.

L’agguato risale a circa le 23 dell’8 luglio. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ignoti avrebbero sparato all’uomo, ferendolo. Scotto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civico cittadino per le cure del caso.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, insieme agli specialisti del Ris per i rilievi tecnici. Le indagini, avviate immediatamente dopo la sparatoria, puntano a chiarire il movente del gesto e a identificare i responsabili.

Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di Scotto né sulle piste seguite dagli inquirenti. Restano da accertare le circostanze esatte dell’agguato e le ragioni che lo avrebbero originato.