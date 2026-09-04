Tentato omicidio a Palermo, uomo ferito con un colpo di pistola allo Zen

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen di Palermo. Il proiettile lo ha raggiunto alla testa e risulta ancora conficcato nel cranio.

La vittima, identificata come Gianluigi Savoca, è attualmente ricoverata nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante la gravità dell’episodio, l’uomo è cosciente e in stato di vigilanza. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, il colpo lo avrebbe attinto alla nuca.

Si è recato in ospedale con la propria auto

Dopo essere stato attinto dal proiettile, Savoca sarebbe riuscito autonomamente a salire in macchina e a raggiungere il pronto soccorso, dove è stato immediatamente preso in carico dai sanitari. L’uomo dovrà ora essere sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione dell’ogiva rimasta all’interno del cranio.

Il quartiere passato al setaccio dalla polizia

Sul caso indaga la squadra mobile di Palermo, mentre numerosi agenti sono impegnati in queste ore a perlustrare il quartiere nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire a chi abbia esploso il colpo.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione che da settimane interessa lo Zen, teatro di diversi altri ferimenti oltre che di un omicidio avvenuto lo scorso Ferragosto nel corso di una rissa.