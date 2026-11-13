Gela, morte di un bambino di 9 anni: due medici a processo per omicidio colposo

Un bambino di nove anni morto un anno fa dopo un incidente stradale, una diagnosi che secondo l’accusa non è arrivata in tempo, e ora due medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela chiamati a rispondere davanti a un giudice. È quanto emerge dall’inchiesta sulla morte di Loris Rodoti, il cui procedimento è approdato all’udienza preliminare del tribunale gelese.

Una stenosi tracheale non individuata: la ricostruzione della Procura

Il piccolo era stato dimesso e rimandato a casa subito dopo il sinistro stradale che lo aveva coinvolto. Per la Procura, i due sanitari avrebbero sottovalutato il suo stato di salute, non accorgendosi di una stenosi tracheale che, nel tempo, avrebbe progressivamente compromesso la capacità respiratoria del bambino fino a provocarne la morte.

Nel tentativo di salvarlo, Loris era stato trasferito dapprima in un ospedale di Catania e, successivamente, in una struttura di Palermo. Nessuno dei due ricoveri, però, è bastato a scongiurare l’epilogo: il decesso è avvenuto nel capoluogo siciliano circa un anno fa.

Dall’archiviazione per diciassette medici alla contestazione a due soli indagati

L’inchiesta, nella sua fase iniziale, aveva coinvolto un numero ben più ampio di professionisti: diciassette medici, tutti a vario titolo parte del percorso di cura del bambino, erano finiti sotto la lente degli inquirenti. Per loro, in un primo momento, era arrivata una richiesta di archiviazione, a cui si erano opposti i legali della famiglia.

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Da quell’opposizione è scaturito l’attuale sviluppo processuale, che ha ristretto il perimetro delle responsabilità a due soli medici, ora chiamati a rispondere dell’accusa di omicidio colposo davanti al giudice dell’udienza preliminare.

La famiglia si costituisce parte civile, nel mirino anche l’Asp

I genitori di Loris e gli altri familiari si sono costituiti parte civile nel procedimento, assistiti dagli avvocati Nicoletta Cauchi e Giada Scerra. I due legali hanno annunciato l’intenzione di chiedere la citazione dell’Asp di Caltanissetta come responsabile civile, allargando così il fronte delle richieste di risarcimento oltre i singoli medici indagati.

Il caso di Gela si inserisce in un filone giudiziario, non raro in Sicilia, legato a presunti errori diagnostici in pronto soccorso: un terreno su cui i tribunali dell’isola sono chiamati sempre più spesso a pronunciarsi, bilanciando la complessità della medicina d’urgenza con il diritto delle famiglie a vedere accertate le responsabilità di una morte evitabile.