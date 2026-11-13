Superbonus, fatture false per interventi mai eseguiti: sequestrati beni per 250 mila euro a un’impresa edile

Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Enna ha svelato un presunto meccanismo fraudolento legato al Superbonus 110% messo in piedi da una ditta di costruzioni con sede a Troina. Al centro del sistema, fatture emesse per lavori mai realizzati e stati di avanzamento falsificati, che avrebbero permesso di generare crediti d’imposta fittizi per oltre 250 mila euro.

Il Gip del Tribunale di Enna ha disposto il sequestro preventivo, sia diretto che per equivalente, a carico dell’amministratore della società, dando esecuzione a un provvedimento che chiude la prima fase di un’indagine partita da un controllo sull’attività dell’impresa.

A muovere gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinato dal Comando provinciale di Enna, è stata un’ispezione sulla società edile. Da qui sarebbe emerso un impianto costruito su documentazione contabile artefatta: fatture per operazioni che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non avrebbero mai avuto corrispondenza con interventi reali di ristrutturazione o efficientamento energetico.

Su quella base documentale fittizia sarebbero stati fatti nascere crediti d’imposta cedibili e trasformabili in liquidità, senza che dietro vi fosse alcun lavoro effettivamente svolto.

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L’indagine ha ricostruito anche il percorso successivo dei crediti: una volta generati, sarebbero stati venduti a soggetti privati e a istituti di credito, che li avrebbero poi impiegati per abbattere propri debiti verso il fisco. Gli investigatori avrebbero individuato anche responsabilità in capo a tecnici e professionisti che, con le loro asseverazioni, avrebbero certificato lavori edili mai portati a termine.

Il decreto ha colpito patrimoni diversi: circa 120 mila euro corrispondono a crediti fiscali non ancora spesi, rimasti nei cassetti fiscali sia della società sia di chi li aveva successivamente acquisiti. A questa cifra si sommano circa 130 mila euro tra conti correnti, quote societarie e altri beni, equivalenti al presunto profitto illecito dell’operazione.

Nei confronti dell’amministratore l’accusa, al momento solo ipotesi investigativa, è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di frode fiscale, realizzata attraverso fatture false e l’eventuale occultamento o distruzione delle scritture contabili.