Tentato omicidio allo Zen, ferito un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella notte allo Zen di Palermo, in quello che gli investigatori stanno trattando come un caso di tentato omicidio. La vittima non versa in gravi condizioni.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ferito, presentatosi con le proprie gambe al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per farsi medicare le ferite da arma da taglio.

Indagini in corso

Il personale sanitario, come previsto in questi casi, ha allertato immediatamente i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità del responsabile.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ferimento né sui possibili moventi. Le indagini sono nella fase iniziale.