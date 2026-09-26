Cronaca

Tentato omicidio allo Zen, ferito un uomo di 40 anni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella notte allo Zen di Palermo, in quello che gli investigatori stanno trattando come un caso di tentato omicidio. La vittima non versa in gravi condizioni.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ferito, presentatosi con le proprie gambe al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per farsi medicare le ferite da arma da taglio.

Indagini in corso

Il personale sanitario, come previsto in questi casi, ha allertato immediatamente i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità del responsabile.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ferimento né sui possibili moventi. Le indagini sono nella fase iniziale.

Consigliati per te

  1. Aggiungi Diretta Sicilia alle Fonti preferite su Google
  2. Tentato omicidio a Palermo, uomo ferito con un colpo di pistola allo Zen
  3. Palermo, ferito al pronto soccorso: la polizia indaga su sparatoria allo Zen
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, in arrivo nuove assunzioni e più ore per 1.300 dipendenti
Politica
Incidente sull’A19 tra Termini Imerese e Palermo, coinvolte due auto
Cronaca
Picchia e umilia la madre, palermitano arrestato e portato al Pagliarelli
Cronaca
Palermo, centrato un 5+1 al Superenalotto: vinti 417.320 euro
Giochi e lotterie
Nuovo blitz con 200 uomini a Falsomiele dopo l’aggressione agli agenti, un arresto e 18 denunce
Cronaca Palermo