Cronaca

Droga in casa pronta per lo spaccio: arrestato 51enne a Monreale

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Dieci dosi di cocaina già confezionate, un bilancino di precisione e il materiale per il taglio delle dosi: è quanto hanno trovato i Carabinieri della Compagnia di Monreale nell’abitazione di un 51enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’arresto si inserisce nell’ambito del potenziamento dei controlli antidroga disposto dalla Compagnia di Monreale. I militari avevano messo sotto osservazione l’abitazione dell’uomo quando alcuni movimenti ritenuti sospetti hanno fatto scattare l’ipotesi di un’attività di spaccio in corso, portando i Carabinieri a disporre una perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto in camera da letto, dentro il cassetto di un comodino, dieci dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato. Nello stesso punto sono stati trovati anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, incaricato di stabilirne quantità e qualità attraverso gli accertamenti di rito.

Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per il 51enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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