Cade in mountain bike a Pantelleria, 18enne trasportata con l’elisoccorso a Palermo

I freni della mountain bike hanno ceduto improvvisamente lungo uno dei sentieri di Pantelleria, trasformando una giornata di vacanza in una corsa contro il tempo. A pagarne le conseguenze è stata una turista inglese di 18 anni, rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato un politrauma.

Soccorsa sul posto, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al presidio ospedaliero dell’isola, dove i medici hanno lavorato per stabilizzarne i parametri vitali. Le condizioni riscontrate, tuttavia, hanno reso necessario un passaggio ulteriore: il trasferimento in una struttura ospedaliera dotata di un reparto specializzato nella gestione dei traumi maggiori.

Il trasferimento a Palermo nonostante il meteo avverso

A individuare la destinazione è stata la dottoressa Loredana Chiarenza, che ha confermato la disponibilità di un posto letto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, uno dei principali riferimenti regionali per i politraumi. Restava però un ostacolo non da poco: le condizioni meteorologiche sull’isola, tutt’altro che favorevoli al volo.

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L’equipaggio dell’elisoccorso di stanza a Pantelleria ha comunque deciso di partire, portando a termine il trasferimento verso il capoluogo siciliano nonostante le difficoltà atmosferiche.

Chi ha assistito la giovane durante il volo

A bordo del velivolo, accanto alla paziente, hanno operato il medico rianimatore Marco Palmeri — responsabile del servizio per la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani diretta da Fabio Genco — e l’infermiere Ivan Collura. Un’assistenza continua, necessaria per monitorare le condizioni della ragazza lungo l’intera tratta aerea.

Una volta atterrata a Palermo, la diciottenne è stata presa in carico dai sanitari di Villa Sofia, che hanno avviato gli accertamenti e le cure del caso. Un episodio che riporta l’attenzione sul ruolo cruciale dell’elisoccorso per le isole minori siciliane, spesso l’unico presidio in grado di colmare la distanza tra un’emergenza sanitaria e le strutture in grado di affrontarla.