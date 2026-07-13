Cronaca

Palermitano picchia guardia giurata nella sede di Amap a Palermo, in ospedale

di Redazione Web
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«Questa mattina, all’interno della sede di AMAP, una guardia giurata in servizio di portineria è stata aggredita da un utente. Dopo aver colpito con pugni la vetrata, l’uomo si è scagliato contro l’addetto alla vigilanza, colpendolo e rompendogli gli occhiali. La guardia è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico per le cure del caso.

Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia. Episodi di violenza come questo non sono accettabili e vanno condannati con fermezza.

Come gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo” e in qualità di amministrazione comunale, chiediamo che si faccia subito chiarezza e ci auguriamo che gli organi competenti risalgano al responsabile per i provvedimenti necessari.

La sicurezza di chi lavora per garantire servizi ai cittadini deve essere tutelata sempre».

Lo dichiarano il consigliere comunale Ninni Abbate e il consigliere della IV Circoscrizione Nino Minnone.

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