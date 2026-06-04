Radio Italia Live al Foro Italico: 50mila il 28 giugno

Quattro mesi dopo i danni provocati dal ciclone Harry, il Foro Italico di Palermo è tornato agibile. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha ultimato i lavori di ripristino in tempo per accogliere domenica 28 giugno il concerto gratuito di Radio Italia Live: cinquantamila persone attese sul lungomare palermitano.

L’evento — organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune — porta sul palco grandi nomi della musica italiana con ingresso libero. Una platea da 50.000 spettatori che ha richiesto un’attenta pianificazione della location e della messa in sicurezza dell’area.

Il merito del recupero è dell’Adsp, che ha scelto di intervenire con fondi propri sul Foro Italico per restituire alla città uno spazio sicuro e percorribile. I camminamenti pedonali, resi inutilizzabili e pericolosi dalla mareggiata di gennaio, sono stati completamente rifatti.

Il Foro Italico rinasce dopo il ciclone Harry

«I lavori di rimozione dei detriti e di pavimentazione hanno consentito di ripristinare pienamente la funzionalità del sito – commenta la presidente dell’Adsp, Annalisa Tardino – migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e capacità di accoglienza e rendendo nuovamente fruibile uno degli spazi pubblici più rappresentativi del waterfront cittadino».

La presidente sottolinea anche il rispetto degli impegni assunti con gli organizzatori: «l’attività realizzata ha permesso di rispettare l’impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale. Il concerto del prossimo 28 giugno – conclude la presidente dell’Adsp – si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall’Autorità di Sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva».

Questa mattina alle 11, nella sala stampa Pietro Scaglione di Palazzo Palagonia, si terrà la conferenza stampa di presentazione di «RadioItaliaLive – Il Concerto». Tra i presenti il sindaco Roberto Lagalla, il neo assessore alla Cultura Antonio Rini e il presidente di Radio Italia, Mario Volanti.

Nelle prossime ore l’ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune emetterà un’ordinanza per regolamentare circolazione e sosta in alcune piazze e vie cittadine in occasione dell’evento.