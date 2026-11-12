Moto, fuochi d’artificio e una bara, parla il fratello di Rubino: “Non era un boss mafioso”

Un centinaio di persone, ciclomotori rombanti in testa e fuochi d’artificio esplosi lungo il percorso: così Ballarò ha accompagnato l’ultimo viaggio di Emanuele Rubino, 36 anni, morto pochi giorni fa. Il feretro ha attraversato il cuore del mercato storico fino a sbucare in via Maqueda, per poi proseguire lungo l’arteria pedonale e concludersi nella chiesa del Carmine. Le immagini, diffuse sui social, hanno acceso una polemica che è arrivata fino al sindaco di Palermo, a esponenti politici e al vescovo della città.

A difendere la memoria del fratello è Giuseppe Rubino, 54 anni, che parla sotto il balcone di famiglia, davanti allo striscione con la foto di Emanuele appeso proprio nel vicolo da cui è partito il corteo. «Mio fratello non era un mafioso e non era un boss», dice. «Nella sua vita ha commesso errori e li stava pagando».

Tradizione di quartiere o sfida alle istituzioni?

Rubino respinge le accuse di imposizione verso i commercianti della zona: «Non abbiamo imposto a nessuno di abbassare le saracinesche o di chiudere l’attività commerciale», spiega all’ANSA. Secondo la sua ricostruzione, si tratta di un’usanza consolidata a Ballarò: quando qualcuno muore, la bara viene portata nei luoghi che gli erano cari, e sono gli esercenti a decidere liberamente se abbassare la saracinesca per rispetto. «Quale sfida allo Stato?», chiede Rubino, ricordando che nel corteo, con indosso magliette raffiguranti il volto di Emanuele, c’erano anche commercianti del Bangladesh.

La famiglia Rubino vive a Ballarò da un secolo: fu il nonno Santo ad aprire la prima impresa di onoranze funebri del quartiere. Un legame profondo con uno dei mercati storici più antichi di Palermo, cuore pulsante del Capo e della Palermo araba, oggi crocevia di comunità diverse e meta turistica.

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I precedenti penali che alimentano le polemiche

Dietro la polemica pesano i precedenti giudiziari di Emanuele Rubino, che lasciava altri sei fratelli. L’uomo era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentato omicidio di un cittadino gambiano, ferito con un colpo di pistola alla testa nel 2016. A questa si aggiungeva un’altra condanna, a 9 anni e mezzo, per estorsione ai danni di commercianti stranieri del quartiere. Aveva trascorso 13 anni in carcere e, da circa sei mesi, si trovava ai domiciliari per motivi di salute.

La voce del mercato: “Facciamo così per tutti i figli di Ballarò”

Tra i banchi di Ballarò, ultimo grande mercato alimentare della città, i commercianti annuiscono alle parole di Giuseppe Rubino e respingono l’immagine di un quartiere sottomesso dalla paura. Uno di loro racconta di un episodio di segno opposto: un ristoratore di via Giovanni Grasso che, trovato un portafogli con 600 euro, carte di credito e documenti di una turista bresciana, lo restituì alla proprietaria.

Un venditore di frutta cita un precedente che, a Ballarò, viene letto come prova di un’usanza collettiva e non legata a un singolo caso: «Quando ci furono i funerali di Giuseppe La Barbera, anche lui di Ballarò, operaio dell’azienda dell’acqua morto con altri 4 colleghi nella strage di Casteldaccia, anche la sua bara fu portata in giro nel quartiere e i negozianti chiusero le attività per i funerali», ricorda. «C’era anche il sindaco. Noi facciamo così per tutti i figli di Ballarò».

Un rito che il quartiere rivendica come proprio, al di là delle singole biografie, mentre la vicenda di Rubino riaccende il dibattito su dove finisca la tradizione popolare e dove cominci invece un segnale di forza mostrato in pubblico.