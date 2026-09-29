Cronaca

«Siamo alla fame»: i trattori arrivano a Gela contro il caro carburante

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Gli agricoltori, in protesta da ieri contro il caro carburante e i prezzi troppo bassi riconosciuti per i loro prodotti, sono arrivati a Gela (Caltanissetta) con decine di trattori, fermandosi proprio all’ingresso della città, a poca distanza dal palazzo di giustizia.

Polizia, carabinieri e polizia municipale stanno tenendo sotto controllo la situazione.

Ai manifestanti è stato consentito di raggiungere l’area. Chiedono interventi urgenti contro il caro carburante e una reale valorizzazione delle loro produzioni. “Siamo alla fame e non ci fermiamo”, dicono dal presidio appena allestito.

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