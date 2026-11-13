Catania

Dramma in strada, donna travolta dal camion della spazzatura

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Dramma in strada, donna travolta dal camion della spazzatura

Momenti di grande paura a Motta Sant’Anastasia, dove una donna di 53 anni è stata investita da un mezzo della nettezza urbana mentre camminava lungo viale della Regione. L’impatto le ha procurato traumi di notevole gravità, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il violento urto ha sbalzato la donna a terra, provocandole lesioni serie in diverse parti del corpo. I primi soccorsi sono stati garantiti da un’ambulanza del 118, giunta rapidamente sul luogo dell’incidente. Di fronte alla gravità del quadro clinico, il personale sanitario ha richiesto l’invio dell’eliambulanza, atterrata poco dopo in un terreno agricolo nei pressi del punto dell’investimento.

Trasportata in codice rosso al Cannizzaro

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la 53enne è stata intubata e trasferita con urgenza al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunta in codice rosso. Nelle prossime ore i medici effettueranno gli accertamenti necessari per definire con precisione l’entità delle lesioni riportate.

Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi

Per ricostruire la dinamica dell’investimento sono intervenuti sia i carabinieri sia gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso. Le verifiche serviranno a chiarire le circostanze esatte in cui il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha colpito la donna mentre questa transitava a piedi lungo la via.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità della zona: viale della Regione, arteria solitamente soggetta a traffico intenso, ha registrato rallentamenti nelle fasi immediatamente successive al sinistro, mentre i soccorritori e le forze dell’ordine operavano sul posto.

Consigliate per te:

    Orrore al cimitero di Marsala: teschi e ossa umane trovati in un bidone della spazzatura
    Furbetti a Monreale buttano la spazzatura di nascosto, il drone li incastra tutti
    Dramma sul lavoro, travolto dal camion in azienda, 19enne in gravi condizioni
    Dramma a Palermo, donna cade dal balcone e finisce su pensilina della metropolitana

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto