Dramma in strada, donna travolta dal camion della spazzatura

Momenti di grande paura a Motta Sant’Anastasia, dove una donna di 53 anni è stata investita da un mezzo della nettezza urbana mentre camminava lungo viale della Regione. L’impatto le ha procurato traumi di notevole gravità, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il violento urto ha sbalzato la donna a terra, provocandole lesioni serie in diverse parti del corpo. I primi soccorsi sono stati garantiti da un’ambulanza del 118, giunta rapidamente sul luogo dell’incidente. Di fronte alla gravità del quadro clinico, il personale sanitario ha richiesto l’invio dell’eliambulanza, atterrata poco dopo in un terreno agricolo nei pressi del punto dell’investimento.

Trasportata in codice rosso al Cannizzaro

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la 53enne è stata intubata e trasferita con urgenza al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunta in codice rosso. Nelle prossime ore i medici effettueranno gli accertamenti necessari per definire con precisione l’entità delle lesioni riportate.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi

Per ricostruire la dinamica dell’investimento sono intervenuti sia i carabinieri sia gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso. Le verifiche serviranno a chiarire le circostanze esatte in cui il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha colpito la donna mentre questa transitava a piedi lungo la via.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità della zona: viale della Regione, arteria solitamente soggetta a traffico intenso, ha registrato rallentamenti nelle fasi immediatamente successive al sinistro, mentre i soccorritori e le forze dell’ordine operavano sul posto.