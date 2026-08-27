Cronaca

Orrore al cimitero di Marsala: teschi e ossa umane trovati in un bidone della spazzatura

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Due teschi e resti di arti umani sono stati trovati all’interno di un bidone della spazzatura nel cimitero di Marsala. A rendere pubblico il ritrovamento è stata la consigliera comunale Eleonora Milazzo, che ha pubblicato una foto e un commento sul proprio profilo Facebook, chiedendo che l’amministrazione faccia chiarezza sull’accaduto.

“Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere”, ha scritto Milazzo nel post, definendo l’episodio “un fatto gravissimo e inaccettabile”.

Nel suo intervento, la consigliera ha sottolineato il valore simbolico del cimitero, ricordando che “chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi”. Per questo, ha aggiunto, “una scena del genere è dolore vivo”, perché “il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa”.

Milazzo si è detta fiduciosa che il Comune intervenga per accertare le responsabilità di quanto accaduto: “Sono certa che l’amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità”, ha concluso.

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