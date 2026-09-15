Dramma sul lavoro, travolto dal camion in azienda, 19enne in gravi condizioni

Un camion in manovra, un piazzale affollato di lavoro quotidiano e un attimo di distrazione che ha cambiato tutto: un diciannovenne di Racalmuto è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato travolto all’interno di un’azienda agricola di Naro.

Il giovane, dipendente della struttura situata in contrada San Silvestro, si trovava nell’area destinata allo scarico delle merci quando è stato investito dal mezzo pesante guidato da un collega trentasettenne. L’impatto gli ha causato diversi traumi sparsi sul corpo, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza in elicottero verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ora ricoverato.

Cosa può essere successo nel piazzale dell’azienda

Le prime informazioni raccolte parlano di una manovra del camion durante la quale l’autista non si sarebbe accorto della presenza del ragazzo, impegnato proprio nella zona di scarico. Non appena resosi conto di quanto accaduto, il conducente ha fermato immediatamente il mezzo per prestare soccorso al collega, mentre veniva lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, a cui spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: cosa abbia impedito all’autista di notare il giovane, quale fosse la visibilità nel piazzale in quel momento e se siano state rispettate le procedure di sicurezza previste per le operazioni di carico e scarico.

L’inchiesta della procura di Agrigento

Sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Agrigento, passaggio consueto ogni volta che un infortunio sul lavoro provoca lesioni gravi e richiede accertamenti su eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno stabilire se l’incidente sia riconducibile a una distrazione momentanea, a una falla nelle misure di sicurezza dell’azienda o a una combinazione di fattori.

Contrada San Silvestro rientra nel comprensorio agricolo del Canicattinese, area dell’entroterra agrigentino dove le aziende del settore rappresentano una delle principali fonti di occupazione per i comuni limitrofi, tra cui proprio Racalmuto e Naro. Proprio per questo, gli infortuni che coinvolgono lavoratori agricoli restano un tema di attenzione costante per le autorità locali, spesso legato all’uso di mezzi pesanti in spazi di lavoro condivisi con il personale a piedi.

Le condizioni del diciannovenne restano intanto sotto stretta osservazione medica, mentre la comunità di Racalmuto attende notizie sul suo stato di salute e i carabinieri proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.