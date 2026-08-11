Cronaca

Auto si ribalta sulla statale 113: paura per una donna di Borgetto, trasportata in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un’auto si è ribaltata questa notte sulla statale 113, al km 317,500, coinvolgendo una donna di 49 anni residente a Borgetto. L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino, mentre la conducente percorreva il tratto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, insieme alla polizia municipale, incaricata di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un’ambulanza del 118 ha soccorso la donna, trasportandola in codice di media gravità all’ospedale Civico per le cure necessarie.

**Le condizioni della donna e le cause dell’incidente**

Da una prima valutazione, le condizioni della 49enne non sembrerebbero gravi. Resta invece ancora da chiarire cosa abbia provocato il ribaltamento del veicolo: le cause sono al momento al vaglio delle autorità competenti, che dovranno stabilire se abbiano concorso fattori legati alla velocità, alle condizioni della carreggiata o a un possibile malore.

Non è escluso che ulteriori dettagli sulla dinamica emergano nelle prossime ore, una volta completati i rilievi degli agenti.

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