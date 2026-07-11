Palermo, finisce in una buca con lo scooter: 18enne in coma al Civico

Un ragazzo di 18 anni, Gabriele, lotta per la vita nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dopo un violento incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Villagrazia. Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter elettrico quando è finito dentro una profonda buca all’altezza del civico 55, in un tratto di strada completamente al buio per l’assenza di illuminazione pubblica.

Secondo la ricostruzione, la ruota del mezzo si è bloccata improvvisamente nella cavità dell’asfalto, sbalzando in avanti il conducente che ha sbattuto violentemente la testa sul manto stradale. Nei primi istanti dopo la caduta, Gabriele è rimasto lucido: con l’aiuto di alcuni passanti e commercianti della zona, è riuscito a fornire i contatti dei genitori. Le sue condizioni, però, sono peggiorate rapidamente: quando è arrivata l’ambulanza del 118, il ragazzo presentava già segnali di confusione mentale, fino a perdere i sensi e cadere in coma.

Una volta trasportato al pronto soccorso del Civico, il 18enne è stato intubato e sottoposto a una tomografia cerebrale, che ha evidenziato un ematoma subdurale in atto. Data la gravità dell’emorragia, i medici hanno deciso di operarlo chirurgicamente nella stessa notte. Al trauma cranico si è poi aggiunta una complicazione a livello polmonare, ora sotto stretto controllo dell’equipe medica. Le condizioni del giovane restano gravissime, con prognosi riservata.

L’episodio riaccende i riflettori sullo stato di dissesto di alcune arterie palermitane e sulla carenza di illuminazione pubblica in diverse zone della città, fattori che in questo caso avrebbero avuto un ruolo diretto nella dinamica dell’incidente.