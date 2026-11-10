Blitz dei Carabinieri

​Officina abusiva scoperta dentro il negozio di e-bike: stangata da 19 mila euro per una palermitana

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​Officina abusiva scoperta dentro il negozio di e-bike: stangata da 19 mila euro per una palermitana

Una giornata di verifiche mirate, tra le vetrine e le botteghe della zona Oreto, si è chiusa con un conto salato per una rivendita di biciclette elettriche. I Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto, affiancati dagli agenti della Polizia Municipale, hanno passato al vaglio diverse attività commerciali del quartiere, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole a tutela dei consumatori.

Il controllo più rilevante ha riguardato un negozio specializzato nella vendita di biciclette elettriche. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato in stato di libertà la titolare, una 44enne palermitana, per invasione di terreni o edifici. Alla donna, che gestisce l’esercizio, sono state inoltre contestate diverse violazioni amministrative, per un importo complessivo di circa 19mila euro.

La sorpresa più grande era però all’interno del locale: un’autofficina dedicata alla riparazione di veicoli elettrici e meccanici, risultata priva dei requisiti previsti e per la quale è scattato il sequestro amministrativo

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