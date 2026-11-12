Un nuovo ponte sull’Oreto e il tram verso Bonagia: c’è il sì della Regione

Via libera ambientale definitivo al nuovo tracciato su ferro tra Orleans e Bonagia e al relativo ponte sul fiume Oreto: con la firma del decreto sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) da parte dell’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino, il progetto della tratta D del tram di Palermo e del parcheggio di interscambio “Parcheggio Foro Italico” ha concluso l’iter autorizzativo, rafforzando così la corsa al reperimento dei fondi statali necessari per aprire i cantieri.

Il sigillo della Regione e la partita dei finanziamenti

Il decreto sottoscritto dall’esponente del governo regionale ha chiuso formalmente la conferenza dei servizi e le valutazioni ambientali sul progetto definitivo. Un tassello amministrativo che si è incastrato con la linea politica già tracciata a Palazzo delle Aquile: attraverso un ordine del giorno del Consiglio comunale, nato su impulso della Commissione urbanistica, e una specifica deliberazione della Giunta, l’amministrazione ha infatti collocato la linea D al primo posto tra le opere tranviarie ancora sprovviste di copertura economica.

Forte dell’approvazione del Paur, il Comune dispone ora di un dossier completo e cantierabile sul piano autorizzativo per bussare con maggiore peso alle porte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui è già stata inoltrata la richiesta di finanziamento. L’opera, pur avendo superato lo scoglio burocratico-ambientale, resta al momento priva delle risorse necessarie alla sua effettiva realizzazione.

Un nuovo ponte sull’Oreto per ricucire le periferie

Al centro del progetto non c’è soltanto l’estensione dei binari, ma una profonda ricucitura urbana tra i quadranti meridionali della città e i principali poli di attrazione. Il tracciato connetterà direttamente l’area universitaria e di interscambio di Orleans con il quartiere popolare di Bonagia, offrendo un’alternativa rapida al mezzo privato per raggiungere luoghi di lavoro, studio e servizi essenziali.

Elemento cardine dell’intera infrastruttura sarà la costruzione del nuovo ponte di attraversamento del fiume Oreto. L’opera viaria è stata concepita per rispondere a una doppia necessità: garantire il passaggio dei convogli tranviari e alleggerire il traffico cittadino, migliorando la sicurezza stradale e i collegamenti tra le due sponde del corso d’acqua.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

La tabella di marcia dopo la tratta C e i tram senza catenaria

Questo passaggio amministrativo è arrivato a distanza di pochi mesi dalla consegna dei lavori della tratta C, avvenuta lo scorso 29 maggio, confermando la volontà di espandere progressivamente la rete su ferro verso i nodi strategici del capoluogo siciliano, inclusa l’area del Foro Italico dove sorgerà l’apposito parcheggio di scambio.

Dal punto di vista tecnologico, il piano di ampliamento puntava sull’adozione di convogli ibridi alimentati a batteria. Questa soluzione consentirà ai mezzi di viaggiare privi di catenaria aerea, preservando il decoro architettonico e il paesaggio urbano lungo le arterie interessate dai lavori di riqualificazione.

Le dichiarazioni del sindaco Lagalla e dell’assessore Carta

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dai vertici dell’amministrazione comunale, che hanno sottolineato il valore sociale e ambientale dell’opera. «L’approvazione del PAUR della tratta D è un risultato importante per Palermo e dà forza a una priorità condivisa dal Consiglio comunale, su impulso della Commissione urbanistica, e dalla Giunta: realizzare il collegamento Orleans–Bonagia e il nuovo ponte sull’Oreto, dando precedenza a questo intervento tra le tratte ancora da finanziare – dichiarano congiuntamente il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta –. Lo sviluppo del tram si inserisce in una visione di Palermo più connessa, inclusiva ed ecologica. Potenziare la rete significa favorire il diritto alla mobilità, ridurre la dipendenza dall’automobile privata e accompagnare la trasformazione delle strade con interventi di riqualificazione dello spazio pubblico. In questa prospettiva, il programma delle nuove linee prevede l’impiego di tram ibridi a batteria, capaci di circolare senza catenaria, con l’obiettivo di contenere l’impatto visivo dell’infrastruttura e tutelare il paesaggio urbano».

Gli stessi amministratori hanno poi ribadito l’urgenza di ottenere le coperture economiche dallo Stato per trasformare le carte in cantieri: «Connettere le periferie attraverso il tram significa garantire ai cittadini maggiori opportunità di accesso al lavoro, allo studio e ai servizi, contribuendo a ridurre le disuguaglianze tra i quartieri. Il nuovo ponte sull’Oreto avrà un ruolo strategico per la viabilità urbana e la sicurezza, rafforzando i collegamenti tra le due sponde e l’intera rete degli spostamenti. Su questi obiettivi proseguiremo il confronto con le istituzioni competenti per reperire le risorse necessarie. Ringraziamo l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino e tutti gli uffici regionali e comunali coinvolti per aver consentito di raggiungere questo passaggio fondamentale».