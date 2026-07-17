Omicidio a Palermo, lite tra vicini finisce in tragedia: Vito Petrino ucciso a Bonagia

Un’anziana vittima, la moglie strattonata durante la fuga dell’assassino, i figli in lacrime sul luogo del delitto: Bonagia si è svegliata sotto choc dopo l’omicidio di un pensionato di 69 anni. Vito Petrino, ex rappresentante in pensione, è stato ucciso a coltellate in via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Bonagia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite tra vicini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza riuscire a salvargli la vita.

La fuga dell’aggressore e le indagini

L’aggressore, armato di coltello, ha affrontato Petrino nei pressi del residence dove l’uomo abitava da tempo. Durante la fuga ha anche strattonato la moglie della vittima.

Le indagini sono condotte dalla polizia, che è ora impegnata nella ricerca dell’assassino, ancora in fuga.

Sul luogo del delitto si sono radunati i figli dell’uomo, distrutti dal dolore. Per i vicini di casa, Petrino era una persona perbene, conosciuta e stimata nel quartiere: nessuno, tra chi lo conosceva, riesce a spiegarsi il movente di un gesto tanto violento.