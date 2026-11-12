Ancora scosse nel Tirreno Meridionale: tre terremoti in un giorno

Il tratto di mare compreso tra Palermo e Messina continua a muoversi. Nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, alle 16:35 ora italiana, la rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un nuovo terremoto di magnitudo ML 3.0 nel Tirreno Meridionale, con epicentro in mare alle coordinate 38.8010 di latitudine e 14.1077 di longitudine e ipocentro a 10 chilometri di profondità. È il terzo evento sismico localizzato nella stessa area in meno di 24 ore, a conferma di una sequenza che da ore interessa le acque a nord della Sicilia.

La giornata si era aperta con una prima scossa, di magnitudo ML 2.9, registrata alle 9:20 e localizzata a pochi chilometri di distanza dall’evento serale (38.8303 di latitudine, 14.1707 di longitudine), a una profondità di appena 8 chilometri. Nel primo pomeriggio, alle 14:01, un secondo terremoto di magnitudo ML 2.6 ha interessato un punto di mare più orientale, alle coordinate 38.4972 e 15.5342, questa volta molto più in profondità: 128 chilometri, un valore che colloca l’ipocentro ben al di sotto della crosta terrestre superficiale.

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Il Tirreno Meridionale è un’area storicamente soggetta a sismicità diffusa, legata alla complessa cornice geodinamica che lega l’arco eoliano ai processi di subduzione tra le placche africana ed euroasiatica. Non è raro che in questo tratto di mare si registrino sciami sismici con epicentri ravvicinati nel tempo e nello spazio, spesso senza alcuna percezione da parte della popolazione: le magnitudo contenute e, nel caso dell’evento delle 14:01, la notevole profondità dell’ipocentro, rendono infatti questi terremoti difficilmente avvertibili sulla terraferma.