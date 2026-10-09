Trasporti

Ponte Corleone, restringimento di carreggiata verso Catania nella notte

di Redazione Web
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Riapre il ponte Corleone dopo la chiusura di stanotte

Palermo, 9 ottobre – Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione dei ponti laterali adiacenti al Ponte Corleone, a Palermo, sarà istituito un restringimento della carreggiata in direzione Catania, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, dalle ore 21:00 alle ore 6:00.

Le attività potranno proseguire anche nella notte successiva, tra il 10 e l’11 ottobre, nella medesima fascia oraria e con analoga configurazione del traffico.

Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e di programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti.

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