Ponte Corleone, restringimento di carreggiata verso Catania nella notte

Palermo, 9 ottobre – Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione dei ponti laterali adiacenti al Ponte Corleone, a Palermo, sarà istituito un restringimento della carreggiata in direzione Catania, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, dalle ore 21:00 alle ore 6:00.
Le attività potranno proseguire anche nella notte successiva, tra il 10 e l’11 ottobre, nella medesima fascia oraria e con analoga configurazione del traffico.
Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e di programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti.
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook