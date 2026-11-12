Charleston riconquista la stella Michelin: Palermo sulla mappa dell’alta cucina

Palermo – Dopo 31 anni, la stella Michelin torna al Charleston. Il Charleston Restaurant by Giovanni Solofra ritrova il riconoscimento che mancava dal 1995, a soli 11 mesi dalla riapertura. Un risultato che segna il ritorno ai fasti di una delle insegne più rappresentative della ristorazione italiana, mentre si prepara a celebrare, nel 2027, i suoi sessant’anni di storia. La nuova stella è stata annunciata oggi al Teatro Municipale di Piacenza, durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027. Alla stella si aggiunge il premio Passion Dessert, assegnato a Roberta Merolli, riconoscimento speciale assegnato dalla Guida Michelin (in Italia in collaborazione con Molino Dallagiovanna) per valorizzare l’alta pasticceria.

Al centro del progetto, voluto da Mariella Glorioso e dal figlio Giovan Battista Anello, c’è l’incontro tra la storia del Charleston e il lavoro degli chef Giovanni Solofra e Roberta Merolli, che firmano la proposta gastronomica del ristorante. Con loro condividono questo traguardo il resident chef Manuel Motta, la direttrice Michela Vitale e l’intera squadra del Charleston.

“Questo riconoscimento mi rende felicissimo e orgoglioso: è un’emozione sempre speciale, che dà valore al nostro percorso e alla nostra evoluzione professionale – dichiara Giovanni Solofra –. Con il Charleston è stato amore fin da subito. Poter esprimere la nostra identità gastronomica al servizio di un’insegna che ha segnato la storia dell’alta cucina italiana ha per noi un significato profondo. Condivido questa felicità con tutte le persone che lavorano al progetto e con la proprietà, che ha custodito, amato e rilanciato il Charleston con un attaccamento straordinario. Una dedica speciale va a Roberta Merolli, la chef più talentuosa che abbia mai conosciuto e la persona che più ispira il mio modo di intendere l’ospitalità”.

“Sono doppiamente felice – dichiara Roberta Merolli – Riconsegnare la stella a questo ristorante dopo più di 30 anni è qualcosa che mi inorgoglisce profondamente. Ma la Michelin quest’anno ha voluto regalarci un’ulteriore gioia consegnandomi il premio Passion Dessert. In ogni mio dessert c’è parte della mia storia e tutto l’amore che metto in questo lavoro”.

Fondato nel 1967 da Angelo Ingrao, Giuseppe e Nino Glorioso, il Charleston ha segnato la storia dell’alta cucina italiana, diventando nel 1974 il primo ristorante del Sud Italia a ottenere le due stelle Michelin. Alla cucina, aperta al repertorio francese e internazionale, si affiancava una precisa cultura dell’accoglienza, rappresentata dallo storico maître Carlo Hassan. Nel tempo, il Charleston ha attraversato epoche, trasformazioni e linguaggi differenti, mantenendo intatta la propria missione: offrire agli ospiti un’esperienza esclusiva, fatta di attenzione, cura e senso dell’accoglienza.

La riapertura del 29 novembre 2025 ha dato nuovo slancio a questa storia. Solofra e Merolli sono ripartiti dalle ricette, dai rituali della sala e dagli oggetti conservati nel tempo, rileggendoli con la propria sensibilità. Un lavoro di studio e cura che ha coinvolto la cucina e l’accoglienza, restituendo al Charleston la possibilità di tornare a essere un luogo da vivere e da ricordare.

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“Il ritorno della stella Michelin è motivo di orgoglio e commozione – dichiara Giovan Battista Anello, titolare di Casa Charleston –. Il pensiero va a mio nonno Giuseppe Glorioso, al Cavaliere Angelo Ingrao e a mio zio Nino Glorioso, che hanno dato vita al Charleston, e a mia madre Mariella, che ne ha custodito l’eredità senza mai smettere di crederci. Ringrazio Giovanni Solofra, Roberta Merolli e tutta la squadra per aver condiviso questa visione e averla tradotta nel lavoro di ogni giorno. Grazie a mia moglie Francesca e alle mie figlie Micol e Caterina, che in questi anni sono state il mio equilibrio e la mia forza. Questo traguardo rafforza il nostro impegno a far crescere Casa Charleston, con la responsabilità di portare avanti ciò che i suoi fondatori hanno costruito. Una stella non nasce mai dal talento di una sola persona: nasce quando tante persone scelgono di inseguire insieme lo stesso sogno”.

Solofra ha costruito il proprio percorso nelle cucine di Quique Dacosta a Dénia, in Spagna, del Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa Ibla e del ristorante La Pergola di Heinz Beck a Roma, dove ha ricoperto i ruoli di sous chef e saucier. Nel 2017 Beck gli ha affidato la guida del St. George Restaurant di Taormina, dove è arrivata la prima stella Michelin. È seguita l’esperienza al Tre Olivi di Paestum, dove il lavoro condiviso con Merolli ha portato il ristorante direttamente da zero a due stelle nella Guida Michelin Italia 2022, dopo soli nove mesi dalla riapertura.

Merolli ha maturato la propria esperienza all’Apsleys di Londra e a La Pergola, dove ha lavorato al fianco del pastry chef Giuseppe Amato. Specializzata in lievitati, fermentazioni e dessert da ristorazione, al Tre Olivi ha firmato la proposta di pasticceria e panificazione. Nel 2022 è stata premiata come migliore chef pasticciera dalla Guida di Identità Golose. Il suo lavoro sul pane ha inoltre contribuito al riconoscimento Miglior pane in tavola, assegnato al Tre Olivi dalla Guida Ristoranti d’Italia 2023 del Gambero Rosso. Nel 2025 Solofra e Merolli hanno fondato una società di consulenza specializzata nello sviluppo di progetti di ospitalità e fine dining, nell’organizzazione delle brigate e nella definizione di concept gastronomici contemporanei.

Casa Charleston tra ristorazione e ospitalità

Il ristorante è il fulcro di Casa Charleston, un progetto di ospitalità nel cuore di Palermo. Al piano terra, il Charleston Café accompagna i diversi momenti della giornata, dalla colazione con bakery e pasticceria al pranzo, dall’afternoon tea ai cocktail, proponendo anche alcuni piatti storici del Charleston. A completare il progetto sarà Charleston House, la nuova dimora che verrà inaugurata a breve. Camere e junior suite, arredi su misura e ambienti che accostano eleganza classica e design contemporaneo estenderanno al soggiorno la cura dell’accoglienza che da sempre caratterizza il Charleston