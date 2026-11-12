Panico sul volo Catania-Milano, urla e minacce: Spacco tutto

Attimi di tensione sulla pista dell’aeroporto di Catania, dove un passeggero ha mandato in allarme equipaggio e viaggiatori a pochi istanti dal decollo di un volo diretto a Milano. L’uomo ha iniziato a urlare minacce contro il personale di bordo, arrivando a gridare che avrebbe “spaccato tutto” se non fosse stato accontentato. Una scena che ha costretto l’equipaggio a interrompere le operazioni di imbarco e a chiedere l’intervento immediato degli agenti.

Sul velivolo, ancora fermo a terra, è scattata la procedura prevista in questi casi: gli agenti sono saliti a bordo e hanno fatto sbarcare l’uomo prima ancora che l’aereo potesse muoversi verso la pista di decollo. Una misura che il Codice della Navigazione affida al comandante e alle autorità competenti ogni volta che un passeggero mette a rischio, con il proprio comportamento, l’ordine e la sicurezza del volo: lo sbarco coatto serve proprio a evitare che la situazione degeneri una volta che l’aereo sia già in volo, quando ogni intervento diventa più complesso e rischioso per tutti gli occupanti.

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Non si è fermata qui, però, la risposta delle autorità. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato sanzionato con una multa da 2.064 euro, l’ammenda amministrativa prevista per chi, con urla e minacce, disturba la quiete e la sicurezza a bordo di un aeromobile. Una cifra tutt’altro che simbolica, pensata per scoraggiare comportamenti che negli ultimi anni si ripetono con una certa frequenza negli scali italiani, dove compagnie aeree e forze dell’ordine applicano ormai una linea di tolleranza zero verso i cosiddetti passeggeri “indisciplinati”.

Il volo, una volta risolta la situazione, è ripartito regolarmente alla volta di Milano, con gli altri passeggeri rimasti a bordo durante l’intera vicenda.