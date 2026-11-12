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Cardiochirurgia d’eccellenza al Giaccone: due pazienti curati con MAZE IV

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Cardiochirurgia d’eccellenza al Giaccone: due pazienti curati con MAZE IV

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo l’équipe di Cardiochirurgia diretta dalla professoressa Linda Pisano ha eseguito due procedure per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale, in linea con le più recenti raccomandazioni della Società europea di cardiologia (ESC) e l’Associazione europea di chirurgia cardiotoracica (EACTS).

Gli interventi hanno previsto l’impiego della tecnica MAZE IV, una procedura che utilizza radiofrequenza e crioablazione per interrompere i circuiti elettrici responsabili della fibrillazione atriale e favorire il ripristino del normale ritmo cardiaco. Alle procedure è stata associata la chiusura dell’auricola atriale sinistra mediante una clip chirurgica che esclude dalla circolazione questa piccola appendice del cuore, nella quale possono formarsi coaguli nei pazienti con fibrillazione atriale.

Le procedure hanno rappresentato un importante momento di crescita e confronto professionale, grazie alla collaborazione tra la professoressa Linda Pisano, i dottori Sebastiano Castrovinci, Salvo Torre e Antonio Segreto e il professor Stefano Benussi, che ha supportato l’équipe in qualità di tutor esperto.

“Questa esperienza esprime il valore della collaborazione e della condivisione delle competenze per la crescita del nostro Policlinico – dichiara la Direttrice generale Maria Grazia Furnari–. Il confronto tra specialisti e la formazione continua sono strumenti essenziali per rafforzare i percorsi assistenziali e rispondere ai bisogni dei pazienti. Un ringraziamento all’équipe di Cardiochirurgia e al professor Benussi per il contributo a un’esperienza che unisce attività clinica e sviluppo professionale”.

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