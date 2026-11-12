Lavoro: Fumarola ( Cisl) Su accordo sindacati- imprese

Cgil, Cisl e Uil hanno siglato oggi con Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi, la preintesa sul nuovo accordo interconfederale che aggiorna le regole su salari, contratti, partecipazione e rappresentanza. “È un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana”, dichiara la leader Cisl Daniela Fumarola. “L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese” aggiunge Fumarola. “Il primo risultato è nelle buste paga. I contratti si rinnovano alla scadenza: le piattaforme arrivano sei mesi prima, la risposta entro un mese, e la trattativa si apre subito. Se i prezzi corrono più del previsto, la differenza si recupera con verifiche periodiche e resta acquisita. Quando il rinnovo tarda scatta una tutela obbligatoria legata al recupero dell’inflazione. Non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno”, afferma la numero uno Cisl. “Il contratto nazionale resta il perno e la contrattazione decentrata arriva in territori e distretti, fino alle imprese più piccole. La partecipazione, entrata nell’ordinamento con la legge di iniziativa popolare voluta dalla Cisl, diventa regola condivisa fra le parti, dal confronto preventivo sull’intelligenza artificiale alle commissioni paritetiche. La formazione è un diritto universale, che segue la persona quando cambia azienda o mestiere. In materia di salute e sicurezza è riconosciuta la contrattazione collettiva quale strumento privilegiato per la prevenzione anche attraverso la pariteticità e la formazione, contrastando con forza ogni forma di bilateralità pirata” sottolinea ancora Fumarola. “Misurare la rappresentanza, con iscritti e voti per i sindacati e lavoratori coperti dai contratti per le imprese, permette di individuare in ogni settore il contratto di riferimento, parametro del salario giusto, e di battere i contratti pirata che abbassano paghe e diritti. Si afferma un principio caro alla Cisl: le regole del lavoro spettano alle parti sociali, al riparo dai cambi di maggioranza”, chiarisce la leader Cisl. “Partecipazione e contrattazione decentrata, da sempre nell’identità della Cisl, diventano patrimonio comune delle relazioni industriali, grazie anche alle delegate e ai delegati che le portano ogni giorno nei luoghi di lavoro. Ora tocca a tutti noi far vivere le nuove regole, a partire dai contratti scaduti da troppo tempo. Alla politica chiediamo di completare l’azione delle parti con un grande Patto sociale, di cui questa intesa è il primo capitolo. È l’inizio di un percorso di crescita fondato su contrattazione e partecipazione, da fare insieme”, conclude Fumarola.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/