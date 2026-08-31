Paura sul volo Lampedusa-Catania, allarme incendio a bordo: aereo rientra con un motore spento

Cinquantadue persone hanno vissuto momenti di autentica tensione nei cieli sopra il Canale di Sicilia, quando un velivolo partito da Lampedusa e diretto a Catania è stato costretto a un rientro d’emergenza per un sospetto principio d’incendio a uno dei motori. L’aeromobile, un ATR 42 della compagnia DAT, ha toccato nuovamente la pista dell’isola pelagica con un motore completamente spento: nessuno dei presenti a bordo ha riportato conseguenze.

La spia si accende appena decollati

Il volo DX1846 aveva da poco lasciato la pista di Lampedusa quando, in cabina di pilotaggio, si è illuminato l’indicatore che segnala un possibile focolaio a bordo. Il comandante non ha esitato: ha interrotto la rotta programmata e ha riportato immediatamente il velivolo verso l’aeroporto di partenza, seguendo il protocollo previsto per questo tipo di anomalia.

Un rientro sorvegliato da vigili del fuoco e ambulanza

Ad attendere l’aereo sulla pista di Lampedusa c’erano cinque automezzi antincendio, pronti a intervenire in caso di necessità, insieme a un mezzo sanitario. La manovra di atterraggio si è conclusa senza intoppi e il velivolo è stato messo rapidamente in sicurezza.

Attimi di paura tra i viaggiatori

Tra i 48 passeggeri, la notizia del guasto ha generato momenti di comprensibile agitazione. A riportare la calma ci ha pensato l’equipaggio, che ha assistito i presenti per tutta la durata del rientro, fino al termine dell’emergenza.

Un ATR 42 al posto del velivolo abituale: ora scattano i controlli

L’apparecchio coinvolto nell’episodio non è quello solitamente impiegato sulla tratta: si tratta infatti di un ATR 42 messo in servizio al posto di un ATR 72, fermo per interventi di manutenzione. Le cause dell’allarme restano da chiarire: le prime ipotesi indicano un principio di combustione a uno dei propulsori, ma solo le verifiche tecniche sull’aeromobile potranno confermare che cosa abbia effettivamente fatto scattare la segnalazione.