Palermo, volo Ryanair per Milano: passeggeri fatti scendere per motivi di sicurezza

Non è stata una partenza come le altre, stamani, per i passeggeri del volo Ryanair Palermo-Milano Malpensa, decollo previsto alle 7.40 dall’aeroporto Falcone Borsellino. Dopo tre rinvii consecutivi, l’imbarco è avvenuto solo alle 9.35. Ma la beffa doveva ancora arrivare. Alle 10, con i passeggeri già seduti al loro posto, il personale di bordo ha comunicato che tutti dovevano lasciare l’aereo: «C’è un problema e per ragioni di sicurezza dovete scendere», la spiegazione fornita a bordo, senza ulteriori dettagli sulla natura del guasto.

L’attesa di notizie dalla compagnia

Da quel momento i passeggeri del volo, quasi al completo, sono rimasti in attesa di indicazioni. Ryanair, al momento, non ha fornito alcun aggiornamento né sulle cause del problema riscontrato né su un’eventuale riprogrammazione del collegamento per Milano.

Resta dunque da capire quando – e se – i viaggiatori riusciranno a partire nel corso della giornata.