Nuovo supermercato Lidl a Palermo, aperto il punto vendita in via Campania

Lidl Italia ha inaugurato questa mattina il suo nuovo punto vendita di Palermo in via Campania 40, nel quartiere Libertà. La nuova apertura si inserisce, infatti, nel più ampio piano di espansione dell’Insegna sull’isola: salgono così a 67 i punti vendita Lidl in Sicilia, di cui 17 tra il centro e la provincia di Palermo. Nel capoluogo si tratta della terza inaugurazione dell’anno, dopo la nuova sede di via Ugo La Malfa a marzo e il nuovo store di via Federico Imperatore a maggio. Sotto il profilo lavorativo, il nuovo negozio ha comportato l’inserimento di 3 nuove figure professionali all’interno dell’organico aziendale.

Il nuovo punto vendita Lidl offre ai clienti palermitani un’esperienza d’acquisto piacevole e funzionale, dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. La sua realizzazione è il risultato di un’operazione di recupero volumetrico dell’edificio precedentemente adibito a Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’area vendita è un ambiente moderno di quasi 1.000 mq. Il nuovo supermercato impiega esclusivamente energia elettrica coperta da Garanzie di Origine, che ne attestano l’origine rinnovabile, mentre i sistemi a LED installati al suo interno permettono di ridurre il consumo elettrico per l’illuminazione del 50% rispetto alle precedenti tecnologie*. A servizio della clientela e della viabilità locale vi è inoltre un parcheggio interrato con 24 posti auto.

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Il nuovo punto vendita di Palermo accoglie in clienti con il proprio reparto ortofrutta e tante referenze fresche rifornite quotidianamente, per proseguire con l’area panetteria e specialità da forno sia dolci che salate. Tra i marchi più apprezzati dell’Insegna, il brand Italiamo che valorizza la tradizione gastronomica del nostro Paese, e il marchio Vemondo con una selezione di referenze vegetariane e vegane certificate V-Label. In occasione delle festività, il nuovo store offre anche un assortimento arricchito dalle linee Deluxe e Favorina: la prima propone specialità gourmet e ingredienti ricercati, alcuni dei quali certificati dal sigillo “Approvato da Gambero Rosso”; la seconda è dedicata alla tradizione dolciaria delle feste, dai grandi classici come pandoro e panettone alle ricette speziate di ispirazione nordeuropea. L’offerta è completata da un’ampia selezione di proposte non food, tra decorazioni, articoli per la casa e idee regalo.