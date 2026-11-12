A Palermo e provincia tre giorni dedicati ai vaccini antinfluenzali

PALERMO 12 novembre 2026 – Tre giorni dedicati alla vaccinazione antinfluenzale, con servizi distribuiti in diversi punti della città e della provincia per agevolare l’accesso dei cittadini. L’ASP di Palermo promuove l’Influday con un programma straordinario che, da domani, venerdì 13, a domenica 15 novembre, affiancherà alla presenza all’Expo della 31ª Maratona di Palermo l’apertura delle Case di Comunità e dei centri cittadini. La vaccinazione è rivolta agli adulti e ai bambini a partire dai sei mesi di vita. Per accedere al servizio è necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Il primo appuntamento è in programma domani venerdì 13 e sabato 14 novembre, dalle ore 10 alle 16, a piazza Castelnuovo, all’interno dell’Expo della Maratona dove sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale e accedere ad altri servizi di prevenzione: distribuzione del SOF Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon-retto (persone tra 50 e 69 anni); screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, HIV e Sifilide) e sportello amministrativo per il cambio del medico di medicina generale, le esenzioni ticket o duplicato della tessera sanitaria.

Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle ore 9 alle 13, la vaccinazione antinfluenzale sarà assicurata anche nelle Case di Comunità della provincia. A Palermo è prevista, invece, un’apertura straordinaria dei centri vaccinali con accesso diretto e senza prenotazione.

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Sabato 14 novembre dalle 8.30 alle 13.30 saranno aperti i centri Arenella in via Papa Sergio I (PTA Enrico Albanese); Pietratagliata Via Crocifisso a Pietratagliata, 50; D’Azeglio in via Massimo D’Azeglio 6/A. Domenica 15 novembre l’attività proseguirà nei centri della Casa del Sole, in via Luigi Sarullo 19; Pallavicino in via Giuseppe Spata 25 e D’Azeglio.

La giornata di sabato 14 novembre vedrà anche la partecipazione dell’ASP all’iniziativa promossa dal Lions Club Palermo dei Vespri nella parrocchia San Giovanni Apostolo, nel quartiere CEP. Dalle ore 9 alle 13, oltre alle vaccinazioni, saranno disponibili lo screening mammografico (donne di età compresa tra 50 e 69 anni), lo screening del cervicocarcinoma (donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e del tumore del colon-retto, insieme allo sportello amministrativo.

Le iniziative del fine settimana si inseriscono nel programma delle attività di prossimità dell’Azienda sanitaria, che punta a intercettare i cittadini nei luoghi di aggregazione e a rendere più semplice l’accesso ai servizi.