Zes Unica, CNA Trapani: “La soglia dei 200 mila euro taglia fuori il 97% delle microimprese. Servono correttivi alla Legge di Bilancio 2027- 2029”

“Il rafforzamento delle risorse destinate alla ZES Unica, con ulteriori 1,9 miliardi di euro per il credito d’imposta previsti nella Legge di Bilancio 2027- 2029, sarebbe di per sé un segnale positivo se l’agevolazione prevista dal governo nazionale – secondo gli attuali criteri di accesso – non escludesse circa il 97% delle piccole imprese del Centro-Sud”. Lo denunciano i vertici di CNA Trapani, che hanno predisposto una nota indirizzata a CNA Sicilia affinché le istanze del territorio siano portate all’attenzione di CNA Nazionale e sostenute nel confronto con le istituzioni e in sede parlamentare.

“La soglia minima di investimento di 200 mila euro prevista per accedere al credito d’imposta – spiegano il Presidente e il Segretario di CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala – non tiene conto della reale composizione del nostro tessuto produttivo, caratterizzato da una presenza capillare di micro e piccole imprese, che difficilmente dispongono della capacità finanziaria necessaria per sostenere interventi di questa entità. Secondo le stime di CNA Nazionale richiamate dall’associazione, questa soglia lascia fuori circa il 97% delle piccole e medie imprese del Centro-Sud”.

“Il rischio – dichiarano Orlando e Cicala – è che una misura nata per sostenere gli investimenti, favorire la crescita e rafforzare la competitività dei territori finisca per non intercettare proprio quella parte del sistema produttivo che avrebbe bisogno di maggiori opportunità per innovare, ammodernare le proprie strutture e consolidare la propria presenza sul mercato. Le micro e piccole imprese rappresentano una componente essenziale dell’economia e non possono essere escluse da uno strumento strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno. Un’officina che investe 30.000 euro in attrezzature, una falegnameria che rinnova un macchinario o un laboratorio che spende 50.000 euro per innovare non contribuiscono meno alla crescita del territorio”.

CNA Trapani chiede dunque che la Legge di Bilancio 2027-2029 venga corretta, che venga introdotta una linea ZES specificamente dedicata agli investimenti di importo contenuto, con soglie di accesso più basse, procedure semplificate e strumenti di garanzia adeguati alle capacità finanziarie delle micro e piccole imprese. “Una revisione necessaria per rendere gli incentivi realmente accessibili anche alle attività di minori dimensioni e consentire loro di investire in innovazione, ammodernamento e crescita”.

Della proposta correttiva, la sezione provinciale dell’Organizzazione si sta facendo promotrice e si sta attivando, attraverso CNA Sicilia e la CNA nazionale, affinché vengano rappresentate alle Istituzioni.

“Difendere le piccole imprese significa difendere il territorio e il vero made in Italy – concludono i vertici di CNA Trapani. Le imprese artigiane sono una risorsa fondamentale per l’economia e la tenuta sociale dei territori, e proprio perché piccole vanno sostenute, a garanzia dei valori quali equità sociale e meritocrazia. Le politiche di sostegno devono riconoscerne il valore e tenerne conto”.

Un patrimonio produttivo che genera lavoro, custodisce competenze e garantisce servizi essenziali alle comunità locali.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/