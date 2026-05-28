A Palermo apre un altro Lidl in via Imperatore Federico, è il 16esimo

Palermo si prepara ad accogliere il sedicesimo punto vendita Lidl in città. Il nuovo supermercato aprirà oggi pomeriggio, giovedì 28 maggio, al civico 85 di via Imperatore Federico, negli spazi che fino a poco fa ospitavano il grande showroom di Motorvillage — concessionaria che resta attiva nella stessa via, ma in una sede ridotta.

Il nuovo store si estende su circa 1.300 metri quadrati di area vendita e nasce dal recupero di una struttura già esistente, senza nuovo consumo di suolo, in linea con la strategia del marchio tedesco che punta sempre più su aree centrali e rigenerazione urbana. L’apertura segue di poche settimane quella del punto vendita di via Ugo La Malfa.

Sul fronte energetico, il supermercato sarà alimentato interamente da fonti rinnovabili e dotato di illuminazione a led per abbattere i consumi rispetto agli impianti tradizionali. A disposizione dei clienti anche un parcheggio con oltre 60 posti auto e una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.