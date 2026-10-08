Cronaca

San Giuseppe Jato, denunciato 64enne per vendita di finti kit medici

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Durante un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato hanno deferito in stato di libertà un 64enne, originario di Catania, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile dei reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, unitamente alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il tempestivo e risolutivo intervento delle pattuglie si è concretizzato quando i militari hanno notato l’anziano uomo a piedi, intento a fermare con insistenza i veicoli in transito lungo la rete stradale. L’immediato controllo ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità 9 finti kit medici, a rendere particolarmente allarmante la condotta dell’indagato è stato il rinvenimento, sulle confezioni, di scritte altamente ingannevoli studiate per carpire la buona fede dei cittadini: i pacchetti riportavano infatti l’esplicita dicitura “Pronto Intervento 112 – Numero di emergenza unico europeo”, associata alla frase “i giovani disoccupati”. Un grave stratagemma che, facendo leva sulla fiducia riposta nelle Istituzioni e nel numero di emergenza, serviva a piazzare materiale sanitario di ignota provenienza, tra cui cerotti, mascherine, guanti, garze, fazzoletti, salviettine igieniche e una spugna.

Oltre alla merce contraffatta, i Carabinieri hanno sequestrato la somma di circa 400 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività di vendita,

Il risultato conseguito evidenzia la massima e costante attenzione dell’Arma nel capillare presidio del territorio. L’operazione ribadisce il ruolo cruciale dei Carabinieri nel contrasto quotidiano all’illegalità, garantendo un’efficace cornice di sicurezza e tutelando la collettività da ogni forma di raggiro, specialmente quando perpetrato sfruttando in modo subdolo e fraudolento i simboli del pubblico soccorso.

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