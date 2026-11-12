Nuovo allarme bomba in una scuola di Palermo, evacuato il Liceo Umberto

Paura questa mattina al liceo Umberto di Palermo, evacuato dopo l’arrivo di una minaccia di strage via email. Il messaggio, inviato da un indirizzo sconosciuto, annunciava un attacco contro studenti e personale fissato per le ore 10:50.

Appena venuta a conoscenza del contenuto della mail, la dirigente scolastica ha deciso di non correre rischi, disponendo l’uscita anticipata di tutte le classi e informando tempestivamente le famiglie con un avviso ufficiale.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Nella comunicazione inviata ai genitori, la preside ha spiegato: «Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna».

Pur ritenendo l’episodio con ogni probabilità un falso allarme, la dirigenza ha scelto la linea della massima prudenza, privilegiando la sicurezza di studenti e personale rispetto alla prosecuzione delle lezioni. L’istituto palermitano si aggiunge così alla lista di scuole italiane colpite negli ultimi tempi da segnalazioni simili, quasi sempre infondate ma comunque in grado di generare allarme tra le famiglie.