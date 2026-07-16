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Dal Liceo Artistico al sogno di Medicina: la sfida di Alessia, una ragazza che non si arrende

di Redazione Web
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Alessia, il sogno del camice bianco dopo un percorso scolastico pieno di ostacoli: “Non smetto di provarci”

Dal Liceo Artistico Emilio Greco al desiderio di Medicina: la storia di una ragazza catanese che vuole costruire il proprio futuro senza arrendersi davanti alle difficoltà

CATANIA – A Catania, tra il mare e il fuoco dell’Etna, cresce la storia di Alessia, una giovane ragazza che ha scelto di inseguire un sogno grande: diventare medico.

Alessia ha frequentato il Liceo Artistico Emilio Greco, in via Carlo Fornaini, una scuola immersa in un angolo della città quasi nascosto, dove tra colori, tele e matite ha imparato a raccontare emozioni e pensieri attraverso l’arte.

Il suo percorso scolastico, però, non è stato semplice. Ha affrontato prima un programma semplificato per cercare di conseguire il diploma e successivamente un percorso differenziato, al termine del quale le è stato rilasciato un attestato di credito delle competenze acquisite.

Un risultato importante, ma che non rappresentava il traguardo che Alessia aveva immaginato per sé.

Nel suo cuore, infatti, c’era un altro obiettivo: studiare Medicina.

Un sogno ambizioso, difficile, ma che non ha mai abbandonato. Alessia ha deciso di rimettersi in gioco e oggi sta tentando di conseguire il diploma frequentando la Scuola 24 Maggio 1915 di Trappitello, frazione tra Taormina e la provincia di Messina.

Ogni lezione rappresenta per lei un nuovo passo verso il futuro. Studia, si informa, cerca risposte e continua a credere nelle proprie possibilità. Vuole anche iniziare a lavorare per conquistare la propria indipendenza e proseguire il percorso di formazione.

La sua storia non è quella di un cammino senza difficoltà. È il racconto di una ragazza che ha incontrato ostacoli, ma ha scelto di non fermarsi.

Alessia non vuole che un documento o una decisione presa durante il percorso scolastico definiscano ciò che potrà diventare.

Il suo obiettivo resta quello di indossare, un giorno, un camice bianco.

Non perché la strada sia stata semplice, ma perché ha continuato a percorrerla.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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