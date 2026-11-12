Truffa su formazione fantasma per 475 dipendenti: sequestro da 3 milioni tra Catania e Palermo

La guardia di finanza di Catania ha eseguito due distinti sequestri di beni, per un valore complessivo di tre milioni di euro, nei confronti di nove società accusate di aver incassato indebitamente contributi pubblici destinati alla formazione del personale. Il provvedimento, firmato dal gip del tribunale etneo, colpisce patrimoni dislocati tra le province di Catania, Palermo e Siracusa e si inquadra in un’indagine per truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il primo decreto riguarda undici indagati e nove aziende con sede principale nel Catanese: i beni finiti sotto sequestro valgono 1,6 milioni di euro. A questi si aggiunge un secondo provvedimento, da 1,4 milioni di euro, emesso a titolo di responsabilità amministrativa nei confronti di otto delle nove società coinvolte nell’inchiesta.

Al centro della vicenda c’è il Fondo nuove competenze, lo strumento che eroga contributi a fondo perduto per compensare le aziende del costo delle ore lavorative impiegate dai dipendenti per seguire percorsi di aggiornamento professionale. Secondo la procura e gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle catanesi, le imprese avrebbero intascato questi fondi senza mai organizzare una formazione reale: dalle testimonianze raccolte e dall’analisi della documentazione contabile è emerso che i corsi previsti per 475 dipendenti non sono mai stati tenuti, oppure si sono svolti in modo irregolare.

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Il meccanismo contestato avrebbe permesso alle società di ottenere il rimborso per ore di formazione mai erogate, pur continuando a utilizzare i dipendenti nella normale attività lavorativa senza alcuna riduzione dell’orario. Un doppio vantaggio economico, secondo l’accusa, ottenuto a spese delle casse pubbliche.

A pesare sulla posizione di sette delle aziende coinvolte c’è anche un’ulteriore irregolarità: l’assenza del Modello di organizzazione e gestione previsto dalla normativa, il sistema di regole, procedure e controlli interni pensato per prevenire la commissione di reati all’interno delle imprese.