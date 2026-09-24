Palermo, moto contro bici elettrica: due feriti gravissimi al Foro Umberto

Due persone sono rimaste ferite in modo gravissimo nel pomeriggio a Palermo, dopo uno scontro violento tra una moto e una bici elettrica avvenuto lungo il Foro Umberto I. Le vittime sono un uomo di 37 anni e una ragazza di 16, trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso.

L’impatto ha fatto cadere entrambi i mezzi e sbalzato i due coinvolti sull’asfalto. Diversi passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato subito i soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti sul lungomare.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto sono state inviate più ambulanze del 118. I sanitari hanno trovato i due feriti in condizioni che si sono rivelate critiche fin dai primi istanti e hanno praticato le prime cure direttamente sulla strada, prima di organizzare il trasferimento in ospedale con la massima urgenza. Per entrambi è stato attivato il codice rosso, quello riservato ai pazienti in pericolo di vita.

Al momento le loro condizioni restano molto serie. Non sono state diffuse informazioni ufficiali sull’evoluzione del quadro clinico né sulla struttura ospedaliera in cui sono stati ricoverati.

Traffico rallentato e rilievi della municipale

Le operazioni di soccorso hanno reso necessario intervenire sulla carreggiata per garantire la sicurezza di chi lavorava e degli altri automobilisti. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti, con code e deviazioni improvvisate finché l’area non è stata liberata.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi tecnici sul tratto interessato. Gli accertamenti servono a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a stabilire eventuali responsabilità, un passaggio fondamentale per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori dovranno stabilire quale dei due mezzi procedesse a velocità sostenuta, se ci sia stata una precedenza non rispettata e in quali condizioni si trovasse la strada al momento dell’impatto. Ogni ipotesi resta aperta finché non saranno completati i rilievi e, se necessario, raccolte le testimonianze di chi era presente.

Un tratto già teatro di incidenti

Il Foro Umberto I, lungo la costa, è un’arteria molto frequentata da automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Lo scontro riporta l’attenzione sulla convivenza tra mezzi diversi sulla stessa carreggiata, un tema che a Palermo torna con regolarità dopo gli incidenti che coinvolgono moto, monopattini e bici elettriche.

La vicenda è seguita con apprensione da chi ha assistito alla scena e dalla comunità. Resta ora da capire come evolveranno le condizioni dei due feriti e cosa emergerà dai rilievi della polizia municipale.