Incidente sulla Provinciale, muore 20enne dopo una settimana di coma

È morta nelle scorse ore all’ospedale Umberto I di Siracusa Ludovica, la ragazza di 20 anni ricoverata in Rianimazione dallo scorso 5 novembre dopo il grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Priolo Gargallo e Sortino. Dopo una settimana di speranze e di attesa, il suo cuore ha smesso di battere.

Il dramma risale alla notte tra il 4 e il 5 novembre, quando l’auto su cui viaggiava la giovane, una Fiat Panda con a bordo quattro ragazzi, era uscita di strada lungo il tratto della provinciale che collega Priolo Gargallo a Sortino, in prossimità del Diddino. Le cause dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono ancora al vaglio degli investigatori: secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe ribaltata autonomamente. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Ludovica, che non era alla guida, era stata soccorsa in condizioni disperate e trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I, dove i medici l’avevano ricoverata in Rianimazione con una prognosi riservata sulla vita. Da quel momento era iniziata per familiari e amici una lunghissima attesa, scandita dalla speranza che la giovane potesse farcela nonostante la gravità delle ferite.

Nei giorni successivi i social network si erano riempiti di messaggi di sostegno e di preghiera per lei, mentre il quadro clinico restava critico. Alla fine, però, le sue condizioni non sono migliorate: secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, la ragazza non ha mai più ripreso conoscenza, fino al decesso avvenuto nelle ultime ore.

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In un momento di dolore inimmaginabile, la famiglia di Ludovica ha comunque trovato la forza di compiere un gesto di grande generosità, acconsentendo alla donazione degli organi della figlia: una scelta che permetterà ad altre persone di avere una nuova possibilità di vita.

Nelle ultime ore si sono moltiplicati sui social i messaggi di cordoglio per Ludovica. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare e sorridente, capace di trasmettere allegria a chiunque le stesse vicino: ricordi, foto e dediche che oggi compongono il ritratto di una ventenne nel pieno della sua giovinezza, strappata troppo presto alla vita.

Tra i messaggi più toccanti, quello di Fabio Alota, uno dei primi soccorritori ad arrivare sul luogo dell’incidente: «Noi, i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, siamo arrivati da te con il senso del dovere e con tutta la velocità che avevamo nelle gambe e nel cuore. Siamo intervenuti per te, sperando, lottando, pregando che il Signore ti desse una seconda vita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, con le mani e con la preghiera. Ma è stato tutto invano. E il nostro cuore si è fermato insieme al tuo».