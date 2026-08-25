Cronaca

Compra mobile antico e ci trova dentro delle bombe: evacuato palazzo a Palermo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un vecchio cassettone d’epoca, acquistato per essere restaurato, nascondeva un carico di ordigni bellici e munizioni in uno scomparto segreto. La scoperta, avvenuta a Palermo, ha fatto scattare l’allarme in un palazzo di via Saverio Scrofani, nella zona di piazza Don Bosco, costringendo le autorità a disporre lo sgombero precauzionale dell’edificio e la chiusura della strada.

A imbattersi nel pericoloso ritrovamento è stato un artigiano incaricato di restaurare il mobile, che durante l’ispezione ha individuato la cavità occultata con all’interno gli ordigni. Il proprietario dell’appartamento, situato al civico 27 di via Saverio Scrofani, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute diverse squadre: gli artificieri per la messa in sicurezza dei residuati bellici, i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica, i carabinieri per garantire l’ordine pubblico e un’ambulanza del 118 come supporto in caso di necessità.

Per tutta la durata delle operazioni, l’area attorno al palazzo è rimasta transennata: oltre ai residenti dell’edificio, sono state fatte allontanare anche le attività commerciali che si affacciano sulla via, chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Recuperati dagli artificieri, i residuati bellici sono stati portati in una cava della zona per essere fatti esplodere in sicurezza, operazione affidata ai militari specializzati del genio guastatori.

Consigliati per te

  1. La Vardera: “Errore sul Charleston, mi riferivo all’Antico stabilimento di Mondello”
  2. House of the Dragon apre il Taormina Film Festival: il cast di HBO al Teatro Antico, e arriva anche Russell Crowe
  3. Taormina, gran finale alla serata “Armonie di Pietre e Stelle”: gli abiti scultura di Maria Giovanna Costa incantano il pubblico al Teatro Antico
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tentato omicidio nel Palermitano, uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco
Paura a Partinico: uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto con il gas
Cronaca
Diramata allerta rossa nel Palermitano, 40 gradi e rischio incendi
Sicilia, allerta rossa per il caldo: a Palermo attesi picchi vicini ai 41 gradi
Meteo
Morte della piccola Annarosa Bartolotta, i genitori denunciano i tre ospedali che l’hanno curata
Cronaca In primo piano
Incidente stradale in scooter, muore un 19enne
Cronaca
Bimba morta per difterite, l’infettivologo Bassetti: “Valutare un rinvio per le primarie in Sicilia”
Cronaca