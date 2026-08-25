Compra mobile antico e ci trova dentro delle bombe: evacuato palazzo a Palermo

Un vecchio cassettone d’epoca, acquistato per essere restaurato, nascondeva un carico di ordigni bellici e munizioni in uno scomparto segreto. La scoperta, avvenuta a Palermo, ha fatto scattare l’allarme in un palazzo di via Saverio Scrofani, nella zona di piazza Don Bosco, costringendo le autorità a disporre lo sgombero precauzionale dell’edificio e la chiusura della strada.

A imbattersi nel pericoloso ritrovamento è stato un artigiano incaricato di restaurare il mobile, che durante l’ispezione ha individuato la cavità occultata con all’interno gli ordigni. Il proprietario dell’appartamento, situato al civico 27 di via Saverio Scrofani, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute diverse squadre: gli artificieri per la messa in sicurezza dei residuati bellici, i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica, i carabinieri per garantire l’ordine pubblico e un’ambulanza del 118 come supporto in caso di necessità.

Per tutta la durata delle operazioni, l’area attorno al palazzo è rimasta transennata: oltre ai residenti dell’edificio, sono state fatte allontanare anche le attività commerciali che si affacciano sulla via, chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Recuperati dagli artificieri, i residuati bellici sono stati portati in una cava della zona per essere fatti esplodere in sicurezza, operazione affidata ai militari specializzati del genio guastatori.