Grave incidente, 32enne ricoverato in rianimazione

Una pattuglia dei Carabinieri si trovava, per puro caso, proprio dietro la sua auto quando la vettura ha improvvisamente sbandato. È così che i militari sono riusciti a intervenire in pochi secondi sull’incidente che questa mattina ha scosso Castellammare del Golfo, comune del Trapanese: un uomo di 32 anni, alla guida di una Golf bianca, è rimasto gravemente ferito in uno scontro su viale Leonardo Da Vinci, la circonvallazione cittadina. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un malore improvviso accusato mentre era al volante.

Prima il furgone, poi la ringhiera: la dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura all’altezza dell’incrocio con via Suor Maria della Croce, urtando un furgone che procedeva in senso opposto. La Golf avrebbe poi proseguito la corsa, finendo contro la ringhiera che costeggia la strada e scontrandosi infine con una Toyota Yaris.

I Carabinieri in prima linea, prima ancora dei soccorsi

Trovarsi nel posto giusto al momento giusto ha permesso ai militari dell’Arma di accorgersi subito della gravità della situazione: resisi conto delle condizioni del trentaduenne, hanno tentato di prestargli i primi soccorsi in attesa dei sanitari. Sul posto sono poi intervenute le ambulanze e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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Il ricovero a Trapani e le condizioni, ancora delicate

Il ferito è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso di Trapani, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni resterebbero particolarmente delicate, mentre si attendono aggiornamenti sul quadro clinico.

Le cause esatte del sinistro restano al vaglio degli inquirenti: l’ipotesi del malore alla guida riporta l’attenzione su un tema che riguarda sempre più spesso le strade siciliane, spingendo a interrogarsi sui controlli sanitari periodici per chi è alla guida.