Morto il dottore Ettore Buonasorte, storico anestesista del Civico

p>Si è spento all’età di 85 anni il dottor Ettore Buonasorte, medico anestesista che ha legato gran parte della sua carriera al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civico di Palermo, dove ha ricoperto anche l’incarico di primario facente funzione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nell’ambiente sanitario cittadino.

Una vita spesa tra competenza e umanità

Per decenni Buonasorte ha rappresentato un punto di riferimento costante per colleghi e pazienti, distinguendosi per rigore professionale e profonda umanità. Ha affrontato con dedizione e competenza alcune delle fasi più complesse dell’emergenza ospedaliera, lasciando un segno duraturo nella sanità palermitana.

Il ricordo che resta: le parole del figlio

A tracciarne il ritratto più intimo è il figlio Paolo:

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“La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco, apprezzandone le doti umane e la straordinaria abnegazione al servizio della vita.”

Un’eredità professionale e umana che la sanità cittadina conserva come esempio per chi, ogni giorno, continua a lavorare nei reparti di emergenza di Palermo.